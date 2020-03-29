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Ушел из жизни выдающийся польский  композитор Кшиштоф  Пендерецкий

Ушел из жизни выдающийся польский  композитор Кшиштоф  Пендерецкий

На 87-м году жизни скончался известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  страница Союза композиторов Армении в Facebook. Отмечается, что в 2014 году Пендерецкому было присвоено звание почетного члена Союза композиторов Армении.

Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году. Известно, что его предками были поляки, украинцы, немцы и армяне. Пендерецкий рассказал о своих армянских корнях в эксклюзивном интервью Арменпресс. Во время своего визита в Армению он  заявил, что был рад вернуться домой. Кшиштоф Пендерецкий трижды получал премию Грэмми. Лауреат многих других наград. Он был лауреатом     многих наград. Указом Президента РА Сержа Саргсяна в ноябре 2013 года по случаю юбилея Кшиштоф Пендерецкий был награжден медалью 1 степени «За заслуги перед Отечеством».

В 2018 году в разных странах мира прошли фестивали и концерты, посвященные 85-летнему юбилею Пендерецкого. Празднование   юбилейного года выдающегося польского композитора в феврале началось и в Армении, где произведения  Пендерецкого исполнялись во время Дней Пендерецкого в Армении, многие — впервые в Армении. Концертный  сезон  почтил своим присутствием  сам  композитор.

 

 


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