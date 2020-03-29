Ушел из жизни выдающийся польский  композитор Кшиштоф  Пендерецкий

На 87-м году жизни скончался известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Союза композиторов Армении в Facebook. Отмечается, что в 2014 году Пендерецкому было присвоено звание почетного члена Союза композиторов Армении.

Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году. Известно, что его предками были поляки, украинцы, немцы и армяне. Пендерецкий рассказал о своих армянских корнях в эксклюзивном интервью Арменпресс. Во время своего визита в Армению он заявил, что был рад вернуться домой. Кшиштоф Пендерецкий трижды получал премию Грэмми. Лауреат многих других наград. Он был лауреатом многих наград. Указом Президента РА Сержа Саргсяна в ноябре 2013 года по случаю юбилея Кшиштоф Пендерецкий был награжден медалью 1 степени «За заслуги перед Отечеством».

В 2018 году в разных странах мира прошли фестивали и концерты, посвященные 85-летнему юбилею Пендерецкого. Празднование юбилейного года выдающегося польского композитора в феврале началось и в Армении, где произведения Пендерецкого исполнялись во время Дней Пендерецкого в Армении, многие — впервые в Армении. Концертный сезон почтил своим присутствием сам композитор.