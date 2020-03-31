Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в сложившейся ситуации
15:06, 31 Март, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 марта провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Собеседники обменялись информацией об эпидемиологической ситуации, создавшейся в Армении и Беларуси вследствие распространения Covid-19 и мерах, предпринимаемых правительствами в связи с этим.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, стороны обсудили также и вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в сложившейся ситуации. Стороны подчеркнули необходимость периодических консультаций и совместных действий.
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