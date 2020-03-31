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Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в сложившейся ситуации

Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в сложившейся ситуации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 марта провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Собеседники обменялись информацией об эпидемиологической ситуации, создавшейся в Армении и Беларуси вследствие распространения Covid-19 и мерах, предпринимаемых правительствами в связи с этим.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, стороны обсудили также и вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в сложившейся ситуации. Стороны подчеркнули необходимость периодических консультаций и совместных действий.


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БелТА


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