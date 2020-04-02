Правительство предоставит помощь семьям с детьми до 18 лет

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. До начала обсуждения вопросов повестки дня была обсуждена ситуация в связи с коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян призвал граждан так спокойно не относиться к коронавирусу: “Дорогие соотечественники, я прошу вас так спокойно не относиться к этой проблеме. Сегодня 80 процентов наших пациентов даже не имеют высокой температуры, и, по сути, мы их не лечим, но содержим их в учреждениях, потому что, если они выйдут, заразят других граждан”.

Никол Пашинян также отметил, что принимаемые комендатурой мероприятия направлены на сохранение безопасности граждан: “Это не тот случай, когда эти чрезвычайные меры применяются для каких-то политических или иных целей. Это делается для безопасности наших граждан. Думаю, мы должны также попросить наших граждан приложить дополнительные усилия для поддержания собственной безопасности, еще раз извиняюсь за неудобства”. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность использования нового инструмента, о котором были озвучены самые абсурдные замечания.

“Законодательство Республики Армения позволяет в установленных законом случаях и порядке, без коронавируса и других обстоятельств, прослушивать, мониторить и принимать другие оперативные меры во всех случаях, когда по закону есть в этом необходимость. Следовательно, государству и правительству для этого не нужны никакие дополнительные инструменты. То есть в законодательстве Армении существуют все такие инструменты, чтобы прослушивать, мониторить и т.д. в установленном законом порядке. Это не только в Армении, а по законодательствам всех стран мира, и поэтому эти толкования - не что иное, как несуразность, якобы поправки в закон о чрезвычайном положении были направлены на контроль над гражданами, эти разговоры просто абсурдны. Зачем правительству, которое пользуется безоговорочной поддержкой 75-80 процентов своих граждан, вводить контроль? В контроле граждан нуждаются те правительства, которые не имеют легитимности и чья власть не исходит от народа”, - сказал Никол Пашинян.

Перейдя к вопросам повестки дня, правительство утвердило девятое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, которое направлено на оказание помощи семьям с детьми до 18 лет, столкнувшихся с социальными проблемами вследствие распространения коронавируса.

Бенефициарами данного мероприятия станут все семьи с детьми до 18 лет, в которых наличествует одно из следующих обстоятельств: родители ребенка не имели зарегистрированной работы по состоянию на 12 марта 2020 года и не были приняты на временную или постоянную работу в период с 12 по 31 марта 2020 года; по состоянию на 12 марта 2020 года семья ребенка не была включена в систему оценки необеспеченности семей или показатель необеспеченности семьи был ниже 28,01 баллов; по состоянию на 31 марта 2020 года родители или один из родителей не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, чья деятельность не была прекращена по состоянию на 31 марта 2020 года в установленном законом порядке.

Коснувшись принятого решения, Никол Пашинян, в частности, отметил: “Мы решили, что с точки зрения адресности, в том числе идеологии, правильно адресовать эту поддержку детям. То есть на самом деле не родители, а дети являются реальными бенефициарами этой программы”.

Правительство внесло изменение и дополнение в одно из своих предыдущих решений, чтобы разрешить реализацию процесса закупок и предоставления продовольствия Вооруженным силам услуг посредством предоставления предоплаты. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность новой системы обеспечения продовольствия для солдат, которая вписывается в логику политической приверженности правительства.

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