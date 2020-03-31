МИД Армении ответил на заявление МИД Турции относительно выборов в Арцахе

Министерство иностранных дел Армении ответило на заявление МИД Турции относительно выборов в Арцахе. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении․

“Заявление Министерства иностранных дел Турции по поводу проводимых в Нагорном Карабахе выборов - очередное проявление враждебной политики этой страны в отношении армянского народа.

Будучи приверженной своей традиционной позиции выборочного толкования международных документов, Турция, с одной стороны, ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН, с другой - игнорирует призывы последних, направленных непосредственно странам региона воздерживаться от каких-либо враждебных действий в отношении карабахского конфликта. Между тем, именно та же Турция десятилетиями подвергает Республику Армения сухопутной блокаде и содействует агрессивным и варварским действиям против народа Арцаха, в том числе и в апреле 2016 года.

Столь же безосновательно МИД Турции ссылается на принципы ОБСЕ и на Минский процесс. Напоминаем, что решение ОБСЕ/СБСЕ от 24 марта в 1992 г., основанное на Минском процессе, ссылается на избранных представителей Нагорного Карабаха в качестве участников этого процесса. Для того, чтобы иметь избранных представителей, необходимо проводить выборы, и с этой точки зрения предстоящие в Арцахе выборы не только не противоречат, но и исходят из логики мирного урегулирования и заложенных в его основу документов.

Попытки Турции выступить в роли защитника международного права, и ее призывы к международному сообществу более чем безосновательны в свете продолжающихся посягательств этой страны на права народов и территориальную целостность соседних стран и осуществления агрессивной политики, попирающей нормы международного права и демократии”.