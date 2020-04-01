Президент Армении подписал закон о фиксации телефонных звонков для поиска контактов

Президент Республики Армения Армен Саргсян подписал принятые Национальным Собранием законы о внесении изменений в Закон "О правовом чрезвычайном положении" и "Об электронных коммуникациях". Закон предусматривает фиксирование телефонных звонков для связи с зараженными коронавирусом контактами, для определения их местонахождения и мобильности. Как сообщает «Арменпресс», отдел по связям с общественностью Администрации президента Республики Армения выступил с заявлением.

“В мире пандемий перед человечеством стоят сложные задачи, и каждое государство стремится принять все возможные и необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии в краткосрочной перспективе и спасения многих человеческих жизней.

Временное ограничение основных свобод и прав личности, закрепленных в Конституции в условиях чрезвычайного положения, неизбежно. Это вытекает как из общественных интересов, так и из потребности в высшем праве человека - защите жизни и здоровья человека.

Правительство Республики Армения приняло необходимые меры и несет ответственность за их законное осуществление, полагаясь на мудрость каждого из нас.

В этой сложной ситуации для всех нас важно объединиться, поддержать наши соответствующие органы. Правительство обязано проявлять исключительную последовательность для обеспечения соблюдения предусмотренных ограничений, не вызывая неоправданного вмешательства в права и свободы человека, закрепленные в Конституции.

Президент Республики Армения подписал законы о внесении изменений в законы «О правовом чрезвычайном положении» и «Об электронных коммуникациях».

Хотя законы предусматривают существенные ограничения прав человека, президент подписал их, учитывая, что эти ограничения должны применяться правительством в качестве исключительной меры и только во время чрезвычайного положения.

Поэтому главной предпосылкой применения законов и единственной целью должно стать спасение человеческой жизни и защита общественного здоровья.

Ограничения на защиту личных данных, неприкосновенность частной жизни и неприкосновенность частной жизни, свободу общения и неприкосновенность частной жизни должны осуществляться компетентными органами исключительно в целях вышеизложенного и со всей ответственностью”, - говорится в заявлении.