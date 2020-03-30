61% граждан Армении оптимистичны в преодолении коронавируса: GALLUP 

Международная ассоциация GALLUP провела внеочередной опрос в 26 странах мира по поводу коронавируса. Ожидания 61% опрошенных в Армении на следующий месяц были оптимистичными. Как передает Арменпресс, опрос о COVID-19 был проведен GALLUP International Association в 26 странах мира среди более 24 тысяч человек.

Что ожидается в течение ближайшего месяца, четкой картины нет. 36% опрошенных считают, что худшее еще впереди, еще 36% считают, что худшее уже в прошлом, и 27% считают, что ситуация останется такой, какой есть. А 1% затруднился ответить на вопрос. 82% опрошенных в Соединенном Королевстве, 77% респондентов в Нидерландах, 70% - во Франции, 68% - в Австрии настроены пессимистично. В Армении, Турции, Казахстане, Индии, Корее, Азербайджане респонденты были более оптимистичными. Например, в Армении оптимистично настроены 61% респондентов.

Респонденты ответили на вопрос, какой из перечисленных вариантов они считают более вероятным в связи с коронавирусом. С вариантом о том, что худшее еще впереди, согласились 18% опрошенных в Армении, а с вариантом, что ситуация в основном останется такой же, как сейчас согласились 11% опрошенных. 61% респондентов были уверены, что сейчас уже худшее состояние, и все начнет улучшаться. Затруднились ответить 11% опрошенных.

«Я готов пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение вируса» - с этой мыслью в Армении однозначно согласились 59% опрошенных, просто согласились 28%, несогласие выразили всего 4%, строгое несогласие - снова 4%, затруднились ответить 5%.

Опрос проводился в 26 странах мира. В каждой стране женщины и мужчины были опрошены в течение последних двух недель лицом к лицу или по телефону или в интернете. Вероятность ошибки исследования в пределах от +3 до -5%. Уровень доверия составляет 95%.