В Воскеване в результате выстрела противника ранен ребенок

Азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций в Ноемберянском районе Тавушской области, противник был отброшен назад, однако при этом мишенью стали села Баганис и Воскеван. В результате обстрела ранен один ребенок - житель общины Воскеван. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня в районе 19:00 часов азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о потерях уточняется. Армянская сторона потерь не понесла, вследствие действий легкие ранения получили двое военнослужащих. В то же время, противник обстрелял села Баганис и Воскеван, в результате чего ранен один ребенок, житель села Воскеван, который в этот момент находился на балконе», - сообщила Степанян.

Она также отметила, что с целью стабилизации ситуации на границе и подавления бесстыдных действий Вооруженных сил Азербайджана, в данном случае бесстыдных действий в состоянии пандемии, Вооруженные силы Армении предпримут действия в соответствии с ситуацией, последствия которых полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана.