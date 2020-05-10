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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Мы полностью погасили наш долг за все войны 20-го века — послание премьер-министра РА

 

 

Мы доказали, что способны восстать из руин и создать государство — послание Бако Саакяна

 

 

Католикос Гарегин II и высокопоставленные лица в парке Победы почтили память павших

 

 

Высшее руководство Армении и Арцаха в Степанакерте участвовали в мероприятиях Тройного праздника

 

 

Путин поздравил Армению с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

 

 

Государственные информационные агентства стран СНГ посвятили фотопроект 75-летию Великой Победы

 

 

В Армении проживает 279 ветеранов Великой Отечественной войны

 

 

Число подтвержденных случаев Covid-19 в Армении увеличилось на 146, выздоровели еще 49 человек

В аппарате Национального собрания зафиксирован случай заражения коронавирусом

Медработники заразились коронавирусом во время совместного ланча
После выписки из больницы у трех граждан вновь был диагностирован коронавирус

 

 

В Тавуше началось производство защитных трехслойных масок

С количеством тестов у нас нет проблем: Армения заказала тесты, дающие точный результат всего за час

 

 

Ограничения на свободное передвижение в Армении сняты: что необходимо соблюдать?

Правительство утвердило 17-ю антикризисную программу

 

 

Премьер-министр провел телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ

Эксперты ВОЗ готовы поддержать Армению в борьбе с COVID-19

В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре. РИА Новости

 

 

Компании Афеяна “Moderna” разрешено перейти ко второму этапу исследования созданной вакцины

 

 

В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах

 

 

У Канады сбалансированная позиция по Арцаху: ситуацию разъяснил глава МИД Канады

 

 

Армения четко определила свои подходы в урегулировании карабахского конфликта: глава МИД Армении

 

 

Ответы АО Арцаха были весьма болезненными для военно-политического руководства официального Баку

 

 

Международное признание Геноцида армян - важнейший вопрос повестки дня: Зограб Мнацаканян

 

 

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском

 

 

Армения за всю историю докладов Freedom House зафиксировала самый высокий показатель демократизации

 

 

Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения

 

 

Премьер-министр Армении сделал новые назначения

Аргишти Кярамян назначен заместителем директора СНБ Армении

Пашинян коснулся назначения нового заместителя директора СНБ

 

 

Парламент Армении принял законопроект, предлагающий революцию в дошкольной сфере

 

 

Суд удовлетворил ходатайство об аресте Микаела Минасяна

 

 

Инвестиция в размере 9 миллионов долларов из Диаспоры

 

 

Трамп на высокий пост в Национальной разведке выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна

 

 

Благотворитель Джак Юреджян передал от имени Армении Лос-Анджелесу 100 000 медицинских масок

 

 

Симон Мартиросян, по всей вероятности, получит олимпийскую золотую медаль

 

 


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