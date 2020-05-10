«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Мы полностью погасили наш долг за все войны 20-го века — послание премьер-министра РА
Мы доказали, что способны восстать из руин и создать государство — послание Бако Саакяна
Католикос Гарегин II и высокопоставленные лица в парке Победы почтили память павших
Высшее руководство Армении и Арцаха в Степанакерте участвовали в мероприятиях Тройного праздника
Путин поздравил Армению с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Государственные информационные агентства стран СНГ посвятили фотопроект 75-летию Великой Победы
В Армении проживает 279 ветеранов Великой Отечественной войны
Число подтвержденных случаев Covid-19 в Армении увеличилось на 146, выздоровели еще 49 человек
В аппарате Национального собрания зафиксирован случай заражения коронавирусом
Медработники заразились коронавирусом во время совместного ланча
После выписки из больницы у трех граждан вновь был диагностирован коронавирус
В Тавуше началось производство защитных трехслойных масок
С количеством тестов у нас нет проблем: Армения заказала тесты, дающие точный результат всего за час
Ограничения на свободное передвижение в Армении сняты: что необходимо соблюдать?
Правительство утвердило 17-ю антикризисную программу
Премьер-министр провел телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ
Эксперты ВОЗ готовы поддержать Армению в борьбе с COVID-19
В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре. РИА Новости
Компании Афеяна “Moderna” разрешено перейти ко второму этапу исследования созданной вакцины
В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах
У Канады сбалансированная позиция по Арцаху: ситуацию разъяснил глава МИД Канады
Армения четко определила свои подходы в урегулировании карабахского конфликта: глава МИД Армении
Ответы АО Арцаха были весьма болезненными для военно-политического руководства официального Баку
Международное признание Геноцида армян - важнейший вопрос повестки дня: Зограб Мнацаканян
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском
Армения за всю историю докладов Freedom House зафиксировала самый высокий показатель демократизации
Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения
Премьер-министр Армении сделал новые назначения
Аргишти Кярамян назначен заместителем директора СНБ Армении
Пашинян коснулся назначения нового заместителя директора СНБ
Парламент Армении принял законопроект, предлагающий революцию в дошкольной сфере
Суд удовлетворил ходатайство об аресте Микаела Минасяна
Инвестиция в размере 9 миллионов долларов из Диаспоры
Трамп на высокий пост в Национальной разведке выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна
Благотворитель Джак Юреджян передал от имени Армении Лос-Анджелесу 100 000 медицинских масок
Симон Мартиросян, по всей вероятности, получит олимпийскую золотую медаль
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