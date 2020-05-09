Высшее руководство Армении и Арцаха в Степанакерте участвовали в мероприятиях Тройного праздника

В связи с Днем Победы, 28-летием создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши, 9 мая президент Республики Арцах Бако Саакян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян, второй президент Республики Арцах Аркадий Гукасян, председатель НС Республики Армения Арарат Мирзоян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян и группа высокопоставленных должностных лиц Арцаха и Армении посетили мемориальный комплекс г. Степанакерта, возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы, к подножию мемориала «Танк» и памятнику спарапету Вазгену Саркисяну в городе Шуши.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.