По данным на 7 мая в Армении проживает 279 ветеранов Великой Отечественной войны. В ответ на запрос «Арменпресс» из Министерства труда и социальных вопросов Армении сообщили, что среди них 242 мужчин и 37 женщины.

В прошлом году решением правительства размер ежемесячной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны удвоился, составив 100 000 драмов.

30 апреля этого года правительство одобрило проект, согласно которому по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне каждому ветерану будет выделено по 300 000 драмов в качестве оценки их заслуг и в качестве мероприятия по социальной защите.

9 мая празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.