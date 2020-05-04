С количеством тестов у нас нет проблем: Армения заказала тесты, дающие точный результат всего за час

В Армении нет проблем с количеством ПЦР-тестов по диагностике коронавируса, на данный момент есть 70 000 тестов, ожидается и их местное производство. Правительство заказало также тесты с такой же точностью, но дающие ответ за более короткое время – всего около часа.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Мы не делаем новых закупок рапид тестов. Были лишь одна большая партия закупки - 30 000 штук и небольшие пожертвования. Они на данный момент используются для проведения масштабных скринингов в закрытых учреждениях. А проблем с количеством ПЦР-тестов у нас на данный момент нет. На данный момент их около 70 тысяч. Мы также ждем поступления последнего компонента для изготовления тестов из Китая, чтобы Институт молекулярной биологии смог выпустить еще 100 000 тестов”, - сказал Торосян.

По словам министра, по имеющимся на данный момент цифрам, если новое производство пройдет успешно, еще 3 - 4 месяца проблем с тестами у нас не будет. Однако, в зависимости от количества пациентов, возможно, что в алгоритме тестирования произойдут изменения. Министр отметил, что есть страны, которые даже не тестируют граждан с легкими симптомами острых респираторных инфекций, они остаются и лечатся дома. “В зависимости от цифр, мы определимся с темпом расхода тестов, хватит нам на 6 месяцев, или, с изменением темпа, их может хватить еще на год, или наоборот хватит на 3 месяца”, - отметил он.

По словам Торосяна, во всем мире постепенно развивается производство тестов, возникают новые методы тестирования, которые на практике имеют ту же точность, но работают быстрее. “Мы работаем и в этом направлении, мы заказали такие, но поставка тестов американской компании длится довольно долго. Тестирование такими тестами с той же точностью вместо 5 часов проводится примерно за час”, - сказал министр и отметил, что это позволит увеличить количество тестирований.

Армения ждет второй партии сырья для начала собственного производства диагностических тестов на коронавирус. Ожидается, что оно будет доставлено в Армении в середине мая. Институт молекулярной биологии готов начать производство сразу же на следующий день.

Анна Григорян