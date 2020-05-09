Мы доказали, что способны восстать из руин и создать государство — послание Бако Саакяна

9 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Победы, 28-летия Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

"Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной борьбы!

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы, 28-летием Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши!

Сегодня праздник в наших семьях. Это один из наших заветных праздников, который освящен храбростью и самоотверженностью разных поколений армянского народа. На протяжении десятилетий мы отмечали 9 Мая с большим воодушевлением и ликованием. Праздновали и с гордостью чествовали наших отцов и дедов, одержaвших Великую Победу вместе с другими народами Советского Союза. Они были для нас образцом героизма, легендарными личностями, по примеру которых в дальнейшем мы взяли в руки оружие и достигли нашей доли победы, написали нашу страницу истории. А эта страница героическая и славная.

Создание Армии обороны Республики Арцах и освобождение Шуши утроили радость этого праздника, став великой победой всего армянства, победой духа, мысли и силы тысяч сынов армянского народа. Мы доказали себе и всему миру, что можем воевать до последнего дыхания и защищать родную землю, что способны восстать из руин и создать государство, соответствующее международным нормам и стандартам. Свободное, независимое и демократическое государство.

Сегодня продолжателем героических традиций нашего народа является молодое поколение: патриотичное, образованное, храброе и достойное. Оно хорошо знает цену одержанной кровью их отцов и дедов победы и хранит ее как зеницу ока.

Дорогие друзья!

В этот праздничный день мы прежде всего вспоминаем всех наших героев, погибших за Родину, преклоняем головы перед их бессмертной памятью. Наш долг - осуществить их мечты и цели, построить сильную, безопасную и развитую страну.

Да здравствует наша героическая армия!

Честь и слава преданным сынам Родины!

Честь и слава армянскому народу!"