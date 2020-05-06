Пашинян коснулся назначения нового заместителя директора СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что назначением Аргишти Кярамяна на должность заместителя директора Службы национальной безопасности можно объявить о начале этапа, когда будут назначения не из системы.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в Национальном собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян.

Депутат отметила, что это назначение было истолковано как политическое назначение. Отсюда мы можем сделать вывод, что в силовых структурах в дальнейшей кадровой политике будут и политические назначения?” - поинтересовалась депутат.

“Я принял политическое решение о том, что он должен работать там. Просто закон дал этот коридор, чтобы он оказался там. Моя политика заключалась в том, что в полиции, в СНБ извне (вне системы) назначений не делалось бы. И сейчас настало время оценить и переоценить эффективность проделанной работы. И это значит, что можно объявить о начале этапа, когда будут назначения и извне. Это может быть по законодательным коридорам, но это хорошо”, - сказал Пашинян.

Он напомнил, что все были настроены на внесение законодательных изменений, чтобы были сделаны прямые назначения, однако потом поняли, что это может нарушить военную логику системы. “Мы отступили от наших политических интересов ради системы. И наша надежда на то, что и полиция, и СНБ оценят наше отношение. И это наша идеология, а не то, что мы были наивными и дали шанс”, - сказал премьер-министр и подчеркнул, что они не хотели заполнять членами своих партий правоохранительную систему.

Аргишти Кярамян назначен заместителем директора СНБ 5 мая. До назначения на должность заместителя директора СНБ Аргишти Кярамян решением премьер-министра был освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета, на которую он был назначен 4 мая, освободившись от должности заместителя начальника Государственной контрольной службы Армении.

Анна Григорян