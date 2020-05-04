Государственные информационные агентства стран СНГ посвятили фотопроект 75-летию Великой Победы

Фотокомпозицию на основе документальных кадров периода Великой Отечественной войны совместно подготовили к 75-летию Победы ведущие средства массовой информации государств - участников СНГ. В проект, рассказывающий о битве с фашизмом с первого дня и до ее окончания, о послевоенном восстановлении, о ветеранах-героях фронта и тыла, вошло более 90 снимков. Они предоставлены государственными информационными агентствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Экспозиция, посвященная героическому поколению победителей, подготовлена по решению Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ), членом которого является и государственное информационное агентство “Арменпресс”. В ней - летопись тяжелых испытаний, выпавших на долю советского народа, горечь утрат и радость Победы.

Для совместного фотопроекта Арменпресс представил фотографии основателя фотохроники агентства, заслуженного журналиста Сурена Хосроева. Во время войны Сурен Хосроев был фотокорреспондентом 61-й стрелковой дивизии. Он прошел весь боевой путь дивизии, и создал уникальный военный живописный альбом, который агентство планирует в течение этого года представить на суд общественности, как в мультимедийном, так и в типографском форматах. “Неоценим вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне. Из Советской Армении в армию были призваны более 300 000 солдат, из других союзных республик - 200 000 армян. В армиях и в Движениях сопротивления стран антигитлеровского альянса служили более 100 000 наших соотечественников. Все они, от рядового до маршала внесли свой вклад в победу над фашизмом. Не остались в стороне и арменпрессовцы, как на фронтах, так и в тылу - на фронте пропаганды”, - отметил директор агентства Арам Ананян.

В фотоархиве БЕЛТА хранится более 500 фотоснимков, на которых запечетлены сопротивление оккупантам на территории Беларуси и начало послевоенного восстановления страны. Из них около 200 кадров сделаны Владимиром Лупейко, человеком, который стоял у истоков фотохроники БЕЛТА. Именно эти работы мы и передали для совместного проекта к юбилею Победы.

История жизни Владимира Лупейко - история настоящего журналиста и фотокора. В начале войны от стал подпольщиком, потом ушел в партизанский отряд. На боевые операции ходил не только с оружием в руках, но и обязательно с фотоаппаратом "ФЭД". Он снимал и освобождение Минска, и легендарный партизанский парад 16 июля 1941 года, и восстановление республики в послевоенное время. Главное наследие фронтовых журналистов- их снимки и репортажи- для нас бесценны”, сказала генеральный директор агентства Ирина Акулович.

"Это свидетельства ратного и трудового подвига, а также нашей памяти и благодарности мужеству людей, защищавших Родину на фронтах и в тылу", - отметил председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"С каждым годом время отдаляет нас от той военной поры, но великие испытания и Великая Победа не должны уходить из памяти и сердец, - подчеркнул Михайлов. - В наших странах высятся монументы и стоят скромные памятники героям войны, которые должны быть сохранены для нас и будущих поколений. Это - обереги от забвения прошлого, от повторения трагедий, которые уносят миллионы жизней, от попыток переписать историю и обелить пособников сил зла".

Обращаясь к коллегам в странах Содружества, Михайлов отметил особую роль ведущих СМИ в том, чтобы ветеранам в современном обществе была обеспечена забота и поддержка. "Мы должны воздавать должное ветеранам войны и тыла, которых среди нас с годами становится все меньше. Государственные информационные агентства обладают мощным инструментом для поддержки ветеранов, для обеспечения им заботы и почитания в обществе. Жизнь каждого героя-победителя сейчас должна быть также ценна как и на полях сражений", - подчеркнул Михайлов.

Фотокомпозиция из хроникальных кадров военной поры и недавнего прошлого представлена на сайтах госинформагентств стран Содружества, Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.