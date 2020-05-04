Армения четко определила свои подходы в урегулировании карабахского конфликта: глава МИД Армении

Важнейшим приоритетом внешней политики Армении остается мирное урегулирование карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе слушаний по исполнению программы правительства в Национальном собрании сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Для этой цели Армения продолжает тесное сотрудничество с международными посредниками -сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта. Состоялись встреча глав Армении и Азербайджана и встречи на уровне министров иностранных дел. В течение года стало возможным достичь двух договоренностей по подготовке народов к миру и созданию благоприятной среды для мира”, - отметил министр.

Он добавил, что в рамках этих договоренностей состоялся визит по обмену журналистами Армении, Арцаха и Азербайджана. “В течение года было тесное сотрудничество между МИД Армении и Арцаха, которое осуществлялось в виде периодических консультаций на разных уровнях в Ереване и в Степанакерте. 5 июля министрами иностранных дел Армении и Арцаха был подписан План регулярных консультаций по арцахскому вопросу и вопросам, представляющим внешнеполитический интерес для Армении и для Арцаха. 2 сентября состоялось совещание центрального аппарата МИД Армении, руководителей органов дипломатической службы Армении в иностранных государствах и центрального аппарата МИД Арцаха под председательством двух министров иностранных дел”, - отметил Мнацаканян.

По его словам, Армения четко определила свои подходы по урегулированию карабахского конфликта, которые были выражены по многочисленным поводам, включая и прошедшую в прошлом году в Братиславе министерскую конференцию ОБСЕ.