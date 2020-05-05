Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения. Как сообщает Арменпресс», указ об этом подписал президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции, а также частью первой статьи 5 закона о Структуре и деятельности правительства.

Эрик Григорян был назначен министром окружающей среды 1 июня 2019 года, до этого, с 12 мая 2018 года, он занимал должность министра охраны природы.