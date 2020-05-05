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Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения

Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения

Эрик Григорян освобожден от должности министра окружающей среды Республики Армения. Как сообщает Арменпресс», указ об этом подписал президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции, а также частью первой статьи 5 закона о Структуре и деятельности правительства.

Эрик Григорян был назначен министром окружающей среды 1 июня 2019 года, до этого, с 12 мая 2018 года, он занимал должность министра охраны природы.


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БелТА


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