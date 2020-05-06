Суд удовлетворил ходатайство об аресте Микаела Минасяна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Артуша Габриеляна 6 мая огласил решение суда о мере пресечения в отношении бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате судьи Артуша Габриеляна, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Микаела Минасяна меры пресечения в виде ареста.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по государственным доходам, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем. Минасян не признает предъявленное обвинение. Микаел Минасян объявлен в розыск.

Карен Хачатрян