Через 2 недели после выписки из больницы у трех граждан вновь был диагностирован коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, коснувшись вопросов депутатов о том, бывали ли случаи повторного заражения.

“К сожалению, такие случаи зарегистрированы, в том числе и в Армении. Сейчас идут большие академические дебаты. И каждый день мы получаем новую научную информацию о том, является ли это повторной инфекцией, то есть он полностью излечился и вновь заразился, или это просто была дезактивация вируса в организме, потом новая активация, и мы не смогли его обнаружить в состоянии дезактивности, поскольку у пациента не было ни жалоб, ни вирусов в мазке. Или же самое вероятное то, что это наличие неактивных частиц вируса в тканях, когда вирус не размножается, но его ДНК присутствует в клетках, и мы просто тестируем их”, - сказал министр и отметил, что в Армении таких случаев – 3.

У них нет жалоб, нет никаких признаков беспокойства, однако через две недели после их выписки у них вновь был обнаружен вирус. Эти люди вновь были изолированы, чтобы предотвратить возможное распространение. По мере поступления научной информации, министерство будет решать, что делать. По словам министра, подобные случаи были зафиксированы в основном в Китае и в Южной Корее. И именно ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что это не повторная инфекция, а сохранение частиц вируса в области рта и горла в течение 2 - 3 месяцев, которые обнаруживаются при тестировании. Этот метод обнаружения находит не частичку вируса, а генетический материал вируса, который может быть в состоянии неактивности, то есть без оболочки. А без оболочки вирус не размножается и выводится”, - сказал Торосян.

Он призвал в любом случае соблюдать правила безопасности при заражении и при выздоровлении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 4 мая составило 2 507, из них 1 071 - выздоровевшие. На данный момент фактическое лечение получают 1 393 пациента. Всего было проведено 24 942 теста. В общей сложности из-за коронавируса было зафиксировано 39 случаев смерти.

Анна Григорян