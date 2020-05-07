Инвестиция в размере 9 миллионов долларов из Диаспоры

6-го мая, в общине Сараван Вайоц Дзора, началось строительство солнечной станции "AREG ENERGIA". На церемонии закладки присутствовали Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян, губернатор Вайоц Дзора Арарат Григорян, почетный консул Кипра в Армении Армен Хачатрян, армянский бизнесмен из Диаспоры, соинвестор проекта Ашот Мкртчян и другие. Идея инвестиции возникла десять месяцев назад, на Кипре, когда известные местные армянские бизнесмены Давид и Александр Петросяны и Ашот Мкртчян, встретились с Главным уполномоченным Заре Синаняном и вдохновились переменами в Армении. Затем они приехали на Родину, изучили законодательную и инвестиционную сферы и начали реализовывать свою идею инвестиций.

В общине Сараван, на высоте 1720 метров над уровнем моря, на земельном участке площадью 36 гектар, не позднее чем через год, будет завершен вышеуказанный проект, как результат инвестиции в размере порядка 9 млн долларов. Главный уполномоченный Заре Синанян отметил важность инвестиционной политики Армении и то обстоятельство, что инвесторы здесь же могут получать прибыль. Офис Главного уполномоченного по делам диаспоры всегда находится рядом с предпринимателями из армянской Диаспоры и готов в решении возникших у них проблем.

Соинвестор проекта, бизнесмен Ашот Мкртчян отметил, что они обратили свой взгляд на Родину, и в случае успешного процесса, инвестиции будут вложены также в другие сферы.

Представитель армянской общины в палате Представителей Кипра, депутат Вардгес Махдесян, по видеосвязи выразил уверенность, что опыт Республики Кипр в области солнечной энергетики будет в значительной степени способствовать успеху инвестиций. По словам депутата, эта инициатива будет способствовать как развитию отношений между Арменией и Кипром, так и укреплению связей между Родиной и Диаспорой и экономическому прогрессу Армении.

Кипрский бизнесмен армянского происхождения и соинвестор проекта Давид Петросян отметил важность деятельности Офиса главного уполномоченного и роль Заре Синаняна в процессе принятия решения по осуществлению данной инвестиции. По словам предпринимателя, эта инициатива особенно важна с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Армении.

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