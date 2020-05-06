В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах

https://undocs.org/ru/A/74/771/ В Организации Объединенных Наций в качестве официального документа был распространен Меморандум Министерства иностранных дел Республики Арцах /(Нагорно-Карабахская Республика), направленный на имя Генерального Секретаря организации 27 марта 2020 года в связи с непрекращающимися попытками Азербайджана фальсифицировать события, которые произошли в феврале 1992 года при освобождении Ходжалу от азербайджанских вооруженных формирований.

В документе приводятся аргументы, подтверждающие, что действия сил самообороны Республики Арцах, направленные на нейтрализацию обстрелов и огневых позиций вооруженных сил Азербайджана, расположенных в Ходжалу, а также на разблокирование Степанакертского аэропорта, были обусловлены абсолютной военной необходимостью и соответствовали нормам и принципам международного гуманитарного права.

Напротив, азербайджанская сторона в ходе вышеупомянутых событий совершила грубые нарушения ряда норм международного гуманитарного права. В частности, власти Азербайджана приняли решение в целях сохранения военно-стратегической позиции не эвакуировать гражданское население. Использование азербайджанскими военнослужащими мирных жителей в качестве живого щита для обеспечения себе прикрытия является не только грубым нарушением международного гуманитарного права, но и согласно статье 8(2)(b)(xxiii) Римского статута Международного уголовного суда равнозначно военному преступлению.

Трагическое стечение следующих обстоятельств — преднамеренное нарушение азербайджанской стороной норм международного гуманитарного права, борьба за власть внутри Азербайджана и обусловленное этим отсутствие единства командования в азербайджанских вооруженных силах — привело к тому, что имели место человеческие жертвы, несмотря на все меры защиты, принятые силами самообороны Арцаха, включая, в частности, заблаговременное предупреждение об операции и создание гуманитарных коридоров.