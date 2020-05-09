Католикос Гарегин II и высокопоставленные лица в парке Победы почтили память павших

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.

Как передает Арменпресс, по случаю праздника ранним утром 9 мая в парк Победы в Ереване прибыли президент Армении Армен Саркисян, Католикос Всех Армян Гарегин II, вице-премьер Тигран Авинян, вице-спикер Национального собрания Ален Симонян, министр обороны РА Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС РА Артак Давтян, представители духовенства, высокопоставленные чиновники.

Они возложили цветы к вечному огню Мемориала «Мать Армения», отдав дань памяти погибшим. В парке Победы были и герои дня - почетные ветераны, которые также принимали слова благодарности и признательности за свои героические поступки.

В течение дня ожидается воздушный парад с участием ВВС РА.

День Победы 9 мая будет отмечен концертом. Всех поздравят представители сферы искусства. Любимые исполнители исполнят многожанровые и интересные произведения в концертной программе, посвященной майским победам. В концертную программу вошли выступления оркестра Министерства обороны РА, Государственного театра песни, рок-группы "Немра" и др. Концерт ожидается вечером.