Аргишти Кярамян назначен заместителем директора СНБ Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Аргишти Кярамяна заместителем директора Службы национальной безопасности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч. 1 ст. 133 Конституции, а также ч. 2 ст. 18 Закона Республики Армения “О службе в органах национальной безопасности”, назначить Аргишти Кярамяна заместителем директора Службы национальной безопасности Армении”, - говорится в указе президента Армении.

До назначения на должность заместителя директора СНБ Аргишти Кярамян решением премьер-министра был освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета, а на должность заместителя председателя Следственного комитета он был назначен 4 мая, освободившись от должности заместителя начальника Государственной контрольной службы Армении.