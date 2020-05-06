В аппарате Национального собрания зафиксирован случай заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе заседания заявил председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

“Я сказал утром, что есть подозрение, что в Национальном собрании есть случай заражения коронавирусом. К сожалению, этот подозрение подтверждено, у нас в аппарате Национального собрания есть инфицированный. Пожелаем ему здоровья”, - сказал Мирзоян.

Председатель Национального собрания Армении призвал всех соблюдать меры безопасности. “Хочу сказать, что нет никакого принуждения - носить маски и перчатки, но это, прежде всего, для Вас, Ваших семей, для общественного здоровья, если учесть, что этим мы можем предотвратить распространение инфекции, так что вновь призываю всех соблюдать меры безопасности. Аппарат также принимает все меры. Инфицированный изолирован, круг его общения уточнен, они тоже изолированы, нам следует продолжать нашу нормальную работу, принимая соответствующие меры безопасности”, - заключил председатель Национального собрания.