Эксперты ВОЗ готовы поддержать Армению в борьбе с COVID-19

16:28, 6 Մայիս, 2020

Специалисты Всемирной организации здравоохранения готовы содействовать Армении в борьбе с COVID-19. Как передает «Арменпресс», запись об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Хебрейесус сделал в своем микроблоге в Twitter после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

“Спасибо премьер-министру Армении Николу Пашиняну за хороший телефонный разговор и лидерство на национальном уровне в вопросе реагирования на COVID19. Мы обсудили ситуацию в Армении и консультации Всемирной организации здравоохранения в вопросе ослабления режима ограничений”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Хебреесусом по инициативе последнего. Премьер-министр представил ситуацию с эпидемией коронавируса в Армении и шаги, предпринимаемые правительством в борьбе с ней.

Собеседники обменялись мнениями вокруг глобальной ситуации, обусловленной пандемией.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность деятельности Всемирной организации здравоохранения в сложившейся ситуации. Стороны обсудили также и вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и Всемирной организацией здравоохранения, также коснулись перспектив его расширения.

По состоянию на 11:00 6 мая в Армении подтверждено 2 782 случая коронавирусной болезни, 1 135 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 600 пациентов. Всего было проведено 26 929 тестов. Таким образом, выявлено 163 новых случая и 24 выздоровевших.