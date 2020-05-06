Армения за всю историю докладов Freedom House зафиксировала самый высокий показатель демократизации

Правозащитная организация “Freedom House” в своем докладе о повышении уровня демократии в постсоветских странах высоко оценила достижения Армении в этой сфере за последние два года. Как сообщает «Арменпресс», известная американская правозащитная организация в связи с публикацией своего доклада “Переходные страны 2020” подчеркнула, что Армения зафиксировала самый высокий двухлетний показатель повышения уровня демократии за всю историю докладов.

Доклад посвящен демократическим развитиям в 29 постсоветских странах. Отмечается, что за последние два года Армения зафиксировала большой прогресс в сферах проведения выборов и борьбы с коррупцией, однако, развития вокруг судебной системы, вызвали озабоченность авторов доклада.

По оценке “Freedom House”, основу для бархатной революции в Армении создало общественное согласие с политическими изменениями, с верховенством закона и со скоординированной борьбой с коррупцией. Это общественное требование - историческая возможность для развития демократии.

Доклад призывает обратить особое внимание на страны, находящиеся в переходном периоде системы управления, и выделяет Армению и Украину, которые за последние два года зафиксировали высокие показатели демократизации. Лидеры этих стран сегодня стоят перед вызовами оправдания ожиданий граждан без нарушения демократических норм, сохранения доверия и изменения коррумпированных систем.

“Freedom House” призывает оказывать масштабную программную поддержку Армении в направлении укрепления верховенства закона и институтов, включая и реформы судебной и полицейской систем. Программы США и европейских стран, поддержавшие бархатную революцию, должны включать также и цели сохранения общественного единства и ликвидации политической поляризации, которые помогут успешно реализовать и другие реформы.

В докладе подчеркивается, что в европейском и евразийском регионе все больше лидеров уже открыто нападают на демократические институты и ценности. Президент “Freedom House” Майкл Абрамовиц призывает западные демократии не игнорировать проходящие по соседству антидемократические процессы, а США - взять на себя миссию по защите демократии. Не исключая ухудшения ситуации с точки зрения развития демократии вследствие пандемии коронавируса, Абрамовиц выражает надежду, что это испытание покажет важность прозрачного и ответственного управления, повысив спрос на новые изменения.