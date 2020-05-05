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Премьер-министр Армении сделал новые назначения

Премьер-министр Армении сделал новые назначения

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Аргишти Кярамян назначен заместителем председателя Следственного комитета Армении.

Как передает «Арменпресс», другим решением премьер-министра Армении Аргишти Кярамян освобожден от должности заместителя руководителя Государственной контрольной службы.

Согласно следующему решению Никола Пашиняна Альберт Абгарян также освобожден от должности заместителя руководителя Государственной контрольной службы.

Премьер-министр Армении назначил новых заместителей руководителя также и в Инспекционном органе здравоохранения и труда - это Гоар Дарбинян и Сурен Амирян.

Другим решением Никола Пашиняна Сюзанна Барсегян назначена помощником премьер-министра.


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