Парламент Армении принял законопроект, предлагающий революцию в дошкольной сфере

Национальное собрание полностью приняло представленный правительством проект закона, которым регулируется ряд вопросов, связанных с дошкольными учебными заведениями, в частности, устанавливаются группы, пользующиеся приоритетным правом на поступление в эти учреждения.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О дошкольном образовании” получил 116 голосов “за”.

По оценке министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, проект является революционным для этой сферы. Предлагаемый закон предполагает довольно серьезные изменения в сфере дошкольного образования.

Установлены государственная политика и принципы государственной политики в сфере дошкольного образования, определены цели и задачи дошкольного образования. Закреплены группы, пользующиеся приоритетным правом на поступление в дошкольное учебное заведение: инвалиды первой или второй степени, дети из семей, имеющих троих и более детей, и дети военнослужащих.

Пересмотрена также статья об организации питания детей, добавлены положения прав детей. Установлено обязательное медобследование педагогических работников дошкольного учебного заведения, не реже одного раза в год, обязательная переподготовка 1/5 педагогических работников раз в год. В проекте установлены также и функции директора.

Будет решен и вопрос обязательного лицензирования детских центров развития.

Анна Григорян