Число подтвержденных случаев Covid-19 в Армении увеличилось на 146, выздоровели еще 49 человек

По состоянию на 11:00 часов 9 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 3175 случаев коронавирусной болезни, 1267 из которых вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 1852 пациента получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 30 397 тестов. Таким образом, зарегистрировано 146 новых случаев коронавирусной болезни, 49 человек вылечились.

Всего было зарегистрировано 44 случая смерти (+ 1) от коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения РА сообщает, что умершему пациенту (женщина) был 61 год, у нее были сопутствующие хронические заболевания.

Два смертельных случая были зарегистрированы накануне, у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 12.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часлов 14 мая 2020г. В стране с 3 мая не действует режим строгих ограничений. По решению Коменданта, пока действует ограничение на работу общественного транспорта. Работают только такси.

Анна Григорян