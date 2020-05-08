Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр поблагодарил Римско-Католическую церковь и лично Папу Франциска за усилия по смягчению социально-экономических последствий коронавируса и оказанию помощи уязвимым слоям общества и представил предпринятые правительством Армении шаги по борьбе с эпидемией.

Двусторонне была подчеркнута важность соблюдения мира, прекращения вооружения, поощрения и распространения культуры мира между народами в сегодняшнем мире. В этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул большое значение озвученного в прошлом месяце Папой Франциском призыва ко всеобщему прекращению огня, представил приверженность Армении мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поблагодарил Его Святейшество за постоянную поддержку армянского народа и исторической справедливости.

Его Святейшество поздравил Никола Пашиняна с двухлетием пребывания на посту премьер-министра Республики Армения. Он с большим удовлетворением подчеркнул существующие братские отношения и непоколебимую связь между Римско-Католической и Армянской Апостольской святыми церквами. Его Святейшество Папа Римский подтвердил свою позицию в вопросе Геноцида армян.

Собеседники высоко оценили роль армянской католической общины в жизни армянского народа. Двусторонне была подчеркнута готовность расширять двусторонние межгосударственные отношения.