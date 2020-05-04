Медработники заразились коронавирусом во время совместного ланча

В Армении были случаи заражения коронавирусом, когда медработники были без защитных средств.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Он отметил, что, как и везде, в Армении также почти неизбежно, чтобы медработники не заразились.

“Важно также их скорейшее обнаружение, принятие мер, для того чтобы не заражать пациентов и других своих коллег. Были случаи, что, например, при общении с пациентом они были полностью защищены, однако при общении друг с другом, во время совместного ланча они были беззащитны, и в это время произошло заражение”, - сказал министр и заверил, что работы будут продолжительными.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 4 мая составило 2 507, из них 1 071 - выздоровевшие. На данный момент фактическое лечение получают 1 393 пациента. Всего было проведено 24 942 теста. В общей сложности из-за коронавируса было зафиксировано 39 случаев смерти.

Анна Григорян