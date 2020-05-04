Ответы АО Арцаха были весьма болезненными для военно-политического руководства официального Баку

Ответные действия Армии обороны Республики Арцах на случаи нарушения противником прекращения огня на различных участках линии соприкосновения между вооруженными силами Арцаха и Азербайджана в последние недели, по-видимому, были весьма болезненными для военно-политического руководства официального Баку. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства обороны Арцаха.

«Ответные действия Армии обороны Республики Арцах на случаи нарушения противником прекращения огня на различных участках линии соприкосновения между вооруженными силами Арцаха и Азербайджана в последние недели, по-видимому, были весьма болезненными для военно-политического руководства официального Баку.

По всей вероятности, именно по этой причине руководство вооруженных сил Азербайджана и, в частности, министр обороны в течение нескольких дней регулярно посещает различные участки передовой линии, пытаясь как-то вдохновить своих деморализованных и потерявших боеспособность военнослужащих. 4 мая министр обороны Азербайджана совершил такой визит в северо-восточную и восточную части линии соприкосновения, за которым следили соответствующие службы Армии обороны.

Оставаясь приверженными призыва Генерального секретаря ООН о соблюдении прекращения огня в условиях пандемии, командование Вооруженных сил Республики Арцах вместе с тем сообщает, что любое передвижение противника на линии соприкосновения, в том числе на самом высоком уровне, прослеживается соответствующими службами Армии обороныа, а передовые подразделения готовы при необходимости предпринимать необходимые шаги, исходя из ситуации», - говорится в заявлении.