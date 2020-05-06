Премьер-министр провел телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Хебреесусом, по инициативе последнего. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр представил ситуацию с эпидемией коронавируса в Армении и шаги, предпринимаемые правительством в борьбе с ней.

Собеседники обменялись мнениями вокруг глобальной ситуации, обусловленной пандемией.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность деятельности Всемирной организации здравоохранения в сложившейся ситуации. Стороны обсудили также и вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и Всемирной организацией здравоохранения, также коснулись перспектив его расширения.