Благотворитель Джак Юреджян передал от имени Армении Лос-Анджелесу 100 000 медицинских масок

С целью содействия борьбе с эпидемией коронавируса городу Лос-Анджелес от имени Республики Армения было предоставлено 100 000 медицинских масок. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе․

Эта программа поможет городским властям Лос-Анджелеса смягчить последствия эпидемии и противостоять инфекции.

Автором этой важной инициативы является известный армянский благотворитель из Лос-Анджелеса Джак Юреджян, который является основателем и исполнительным президентом компании “Western Drug”. Он и его супруга Зарик осуществляют важную программу и во втором по величине городе Армении - Гюмри, обеспечивают квартирами семьи, пострадавшие от землетрясения, также содействуют детям добиваться академических успехов, планируют их будущее, помогают принимать участие в профессиональных курсах.

Вице-мэр Лос-Анджелеса по вопросам международного сотрудничества, посол Нина Аджикян и генеральный консул Республики Армения, посол Армен Байбурдян передали маски медицинским учреждениям Лос-Анджелеса и уязвимым группам. Эта инициатива вновь показала крепкое партнерство, развивающееся между Арменией и вторым по величине городом США, которое было перенесено на новый, более высокий уровень в сентябре 2019 года, в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Лос-Анджелес.

Борьба с COVID-19 ограничила мир, и жители планеты объединились, чтобы противостоять смертоносной пандемии. Армения и Лос-Анджелес связаны неразрывными связями, и этот щедрый подарок поможет защитить людей из уязвимых групп лос-анджелесцев и сотрудников медучреждений, которые проявляют невероятную смелость и исключительную решимость в спасении жизней”, - сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Армянская община Лос-Анджелеса - одна из самых многочисленных и активных общин в мире. Как неотъемлемая часть города, армянская община Америки гордо носит почетное звание лосанджелесца и не жалеет усилий для обеспечения прогресса города. В апреле 2020 года, по случаю 105-й годовщины Геноцида армян, армянская община Лос-Анджелеса инициировала гуманитарный сбор средств под девизом “Спасибо, Америка”. Выручка будет направлена организации “Feeding America” ради деятельности “Фонда Среднего Востока” и обеспечит питание нуждающимся американцам. “Фонд Среднего Востока” был первым неправительственным фондом, пользующимся официальной поддержкой Конгресса США. На его пожертвования были спасены жизни 132 000 армянских сирот, было основано более 400 приютов, больниц, школ, что помогло выжить армянскому народу. В настоящее время в результате сбора средств по всей стране армянская община Америки обеспечила более 5 млн порций еды для нуждающихся”, - говорится в сообщении.