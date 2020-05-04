Международное признание Геноцида армян - важнейший вопрос повестки дня: Зограб Мнацаканян

Международное признание и осуждение Геноцида армян остается важнейшим вопросом повестки Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе слушаний по исполнению программы правительства в Национальном собрании сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“В прошлом году был ряд международных инициатив по признанию Геноцида армян и поминовению его жертв. Франция установила 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян. Парламенты Италии и Португалии приняли инициативы по осуждению и признанию Геноцида армян. 30 октября Палата представителей США приняла резолюцию, подтверждающую позицию США по Геноциду армян, а 12 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян. 13 февраля 2020 г. Парламент Сирии также принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян”, - представил Мнацаканян.

По его словам, признание и осуждение Геноцида армян давно приобрело общечеловеческое значение, поскольку признание Геноцида армян является одним из самых действенных шагов по предотвращению преступления геноцида. “В этом плане, в последнее время примечательны подтексты признания Геноцида армян, которые обусловлены не только дружественными отношениями между признавшими их народами и армянским народом, но и стремлением предотвратить новые трагедии в мире и в регионе. Фактически, в нашем регионе, с широким пониманием, сформировалось осознание того, что признание Геноцида армян - сила, сдерживающая угрозу безопасности”, - отметил министр ИД Республики Армения.