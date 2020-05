У Канады сбалансированная позиция по Арцаху: ситуацию разъяснил глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань прояснил позицию Канады по вопросу Арцаха, направив письмо Армянскому национальному комитету Канады (ANCC).

«Позиция Канады по-прежнему основана на нашей решительной и последовательной поддержке деятельности Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по достижению урегулирования на основе переговоров, и наша позиция не предопределяет исход этого процесса. Канада согласна с Минской группой, что у конфликта не может быть военного решения и любая резолюция должна иметь в виду Хельсинский заключительный акт», - подчеркнул министр иностранных дел Канады в своем письме.

Обращаясь к твиту посольства Канады в Турции, сделанного по вопросу проведенных в Арцахе 31 марта выборах, Франсуа-Филип Шампань отметил: «Хотя я сожалею о любой обеспокоенности, которую этот твит мог вызвать в Армянском национальном комитете Канады и канадско-армянской общине, я хотел бы заверить вас, что в нашей прежней позиции по Нагорному Карабаху не произошло никаких изменений».

Напомним, что посольство Канады в Анкаре, которое также аккредитовано для работы в Азербайджане, в записи на своей странице в Твиттере отметило: «Канада поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает так называемые «выборы», проведенные 31 марта в Нагорном Карабахе. Такие выборы срывают усилия, в том числе Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование Карабахского конфликта».

Министр иностранных дел Канады фактически подчеркнул, что решение конфликта должно быть в соответствии со всеми международными принципами, ссылаясь на Хельсинский заключительный акт. Напомним, что в Хельсинкском заключительном акте отмечена важность права на самоопределение.

«Мы хотим мирного общества и мы поддержим то решение, которое приведет к этому», - заявил глава МИД Канады.

https://t.co/PdMyn7xxdd Contrary to the one-sided tweet by the @CanEmbTurkey on #Artsakh , Canada's FM, the Hon. @FP_Champagne clearly stated that supports the @OSCE Minsk Process, a peaceful resolution & the prin. of self-determination as outlined in the Helsinki Final Act.

3 апреля представители Армянского национального комитета Канады направили письмо главе МИД по вопросу о записи посольства Канады в Турции и требуя удалить это заявление и отозвать посла.



Представители АНКК Храг Таракджян и Шахен Миракян, в свою очередь отметили, что довольны позицией Канады:

«Мы удовлетворены тем, что министр восстановил баланс вокруг позиции Канады по этому вопросу первостепенной важности для армяно-канадцев, фактически, перевесив однобокий и находящийся под иностранным влиянием твит, опубликованный посольством в Анкаре».

Our letter to MFA, the Hon. @FP_Champagne, urging him to demand the retraction of the biased statement made by @CanEmbTurkey on #Artsakh, and demanding for the ambassador to be recalled for his irresponsibility and inability to uphold Ottawa’s balanced foreign policy. @CanadaFP pic.twitter.com/cABBc9fzLq