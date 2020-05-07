Правительство утвердило 17-ю антикризисную программу

Правительство утвердило 17-ю программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», она касается сферы информационных технологий.

“Цель программы - содействие сохранению эффективных рабочих мест вследствие трудностей отдельных хозяйствующих субъектов сферы высоких технологий, возникших вследствие распространения эпидемии коронавируса, а также стимулированию реализации инновационных идей и коммерциализации”, - сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, добавив, что содействие будет оказано в виде грантов.

Бенефициарами мероприятия станут те хозяйствующие субъекты сферы высоких технологий, которые

1) соответствуют критериям, указанным в Законе Республики Армения “О государственной поддержке сферы информационных технологий”

2) на день подачи заявки, в течение последних 12 месяцев, не будут иметь просроченных налоговых и кредитных обязательств

3) по состоянию на день подачи заявки, в течение последних 12 месяцев, не получали грантов от Министерства ВП Армении.