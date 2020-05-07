Трамп на высокий пост в Национальной разведке выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна
Президент США Дональд Трамп на пост главного советника офиса директора Национальной разведки выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
Овакимян в настоящее время в Министерстве юстиции США занимает должность заместителя генерального прокурора и помощника начальника штаба заместителя генерального прокурора Джеффри А. Розена. Он также служил директором департамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью и помощником прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Калифорнии.
Кроме того, Овакимян является комиссаром комиссии по регулированию требований иностранных государств при Министерстве юстиции. На этот пост, утвержденный Сенатом в 2018 году, его выдвинул Дональд Трамп
В начале своей карьеры Овакимян занимался юридической деятельностью.
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