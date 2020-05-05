В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре. РИА Новости

ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

"Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи", - сказал он.

Как передает Interfax, французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года.

Выяснилось это только сейчас. 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое из этих людей приехали из китайского Уханя, где, как считается, впервые появился вирус. Третий был членом их семьи. Врач обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.