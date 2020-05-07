Симон Мартиросян, по всей вероятности, получит олимпийскую золотую медаль

Тяжелоатлет Симон Мартиросян, занявший второе место на Олимпийских играх 2016-го года, по всей вероятности, получит золотую медаль. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

“По нашим сведениям, спортсмен, занявший первое место, был дисквалифицирован из-за допинга”, - сказал министр.

Арутюнян отметил об этом во время обсуждения проекта по ремонту, строительству школ и спортивных школ в республике. В рамках программы планируется строительство современного спортивного зала тяжелой атлетики в Армавирской области. С этой инициатовой к министерству обратился тяжелоатлет Симон Мартиросян.

Симон Мартиросян в 2016 году в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 105 кг с результатом 417 кг в двоеборье завоевал серебряную медаль Олимпийских игр, оставив впереди лишь Руслана Нурудинова, который на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне занял 4-е место. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда подтвердил, что узбекский тяжелоатлет в 2012 году принимал допинг.