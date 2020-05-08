Компании Афеяна “Moderna” разрешено перейти ко второму этапу исследования созданной вакцины

Ведомство по контролю за продуктами питания и медикаментами США (FDA) разрешило американской биотехнологической компании “Moderna” Нубара Афеяна перейти ко второму этапу исследования созданной ею вакцины.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, компания в своем пресс-релизе отметила, что он начнется довольно скоро. Компания сообщает, что третий этап исследования планируется на начало лета.

Работы по созданию вакцины ведут и другие компании. На днях компании “Pfizer” и “BioNTech” заявили, что 5 мая больницам будет предоставлена вакцина для проведения испытаний.

Эти американская и немецкая компании отмечают, что если вакцина успешно пройдет испытания, то, возможно, она будет готова к широкому распространению в США до конца года, не следуя графику разработки вакцины в течение нескольких лет. В случае удачных испытаний уже в следующем году возможно будет организовать производство вакцины.

Компании надеются, что ведомство США, занимающееся контролем продуктов питания и медикаментов, выдаст им разрешение на скорое начало испытаний. В них согласились принять участие около 360 человек разных возрастных групп.