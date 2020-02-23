«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Армении стартует агитационная кампания референдума по конституционным реформам
Никол Пашинян примет участие в кампании по конституционному референдуму
ЦИК Армении опубликовал список депутатов агитационной кампании “да”
ЦИК Армении зарегистрировал сторону агитации “нет”: Рубен Меликян - полномочный представитель
Взаимодействие между Арменией и Арцахом— важнейший компонент безопасности нашего народа: Пашинян
Пашинян прокомментировал свои заявления в Мюнхене по карабахскому вопросу
Интервью Муталибова о Ходжалу настоящее, а Алиев лжет: эксклюзивное интервью Даны Мазаловой
Азербайджанское государственное СМИ заменило слова Алиева о независимости Нагорного Карабаха
Григорий Айвазян надеется, что Анджей Каспршик встретится и с азербайджанскими армянами
Армения разрешила эвакуировать тело азербайджанского солдата
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армян
Армения - 3-я в списке самых милитаризированных стран мира
Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом
Коронавирус: в Иране зарегистрирован еще один случай смерти, 28 зараженных
МИД РА призывает граждан воздержаться от поездок в Иран без острой необходимости
Королева Дании приняла Арарата Мирзояна
Армения выведена из “серого списка” стран, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам
Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха
Рост ВВП Армении в 2019 году составил 7,6%
Премьер ожидает, что в результате совместной работы в 2020 году показатель роста ВВП увеличится
Обрабатывающая промышленность стала основным лидером экономического роста: интервью с министром
Приняты кадровые решения: Пашинян об обсуждениях в связи с инцидентами в армии
Алексан Алексанян освобожден от должности начальника управления морально-психологического обеспечении
Артур Багдасарян освобожден от должности начальника военной полиции МО Армении
Новая культура для крестьянских хозяйств: 200 хозяйствующих субъектов заключили договоры страхования
Армянские кондитеры на Международном конкурсе в Германии удостоились 6 медалей
Стартовала 16-я Ереванская ярмарка детско-юношеской книги
В Масисе родился мальчик весом 5,5 кг
Известны имена армянских депутатов, избранных в парламент Ирана
В Турции осквернили могилу христианина: Пайлан направил вопросы министру внутренних дел
Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет
Президент Германии назвал "террористическом актом насилия" события в Ханау
Пилот Jetman взлетел над Дубаем на реактивном ранце на высоту почти 2 км
Мой соперник-турок больше слышал армянский гимн, чем гимн своей страны: Артур Алексанян