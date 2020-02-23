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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Армении стартует агитационная кампания референдума по конституционным реформам

Никол Пашинян примет участие в кампании по конституционному референдуму

ЦИК Армении опубликовал список депутатов агитационной кампании “да”

ЦИК Армении зарегистрировал сторону агитации “нет”: Рубен Меликян - полномочный представитель

 

 

Взаимодействие между Арменией и Арцахом— важнейший компонент безопасности нашего народа: Пашинян

 

Пашинян прокомментировал свои заявления в Мюнхене по карабахскому вопросу

 

 

Интервью Муталибова о Ходжалу настоящее, а Алиев лжет: эксклюзивное интервью Даны Мазаловой

 

 

Азербайджанское государственное СМИ заменило слова Алиева о независимости Нагорного Карабаха

 

 

Григорий Айвазян надеется, что Анджей Каспршик встретится и с азербайджанскими армянами

 

 

Армения разрешила эвакуировать тело азербайджанского солдата

 

 

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армян

 

 

Армения - 3-я в списке самых милитаризированных стран мира

 

 

Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом

Коронавирус: в Иране зарегистрирован еще один случай смерти, 28 зараженных

МИД РА призывает граждан воздержаться от поездок в Иран без острой необходимости

 

 

Королева Дании приняла Арарата Мирзояна

 

 

Армения выведена из “серого списка” стран, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам

 

 

Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха

 

 

Рост ВВП Армении в 2019 году составил 7,6%

Премьер ожидает, что в результате совместной работы в 2020 году показатель роста ВВП увеличится

Обрабатывающая промышленность стала основным лидером экономического роста: интервью с министром

 

 

Приняты кадровые решения: Пашинян об обсуждениях в связи с инцидентами в армии

Алексан Алексанян освобожден от должности начальника управления морально-психологического обеспечении

Артур Багдасарян освобожден от должности начальника военной полиции МО Армении

 

 

Новая культура для крестьянских хозяйств: 200 хозяйствующих субъектов заключили договоры страхования

 

 

Армянские кондитеры на Международном конкурсе в Германии удостоились 6 медалей

 

 

Стартовала 16-я Ереванская ярмарка детско-юношеской книги

 

 

Скончался Ерванд Манарян

 

 

В Масисе родился мальчик весом 5,5 кг

Известны имена армянских депутатов, избранных в парламент Ирана

 

 

В Турции осквернили могилу христианина: Пайлан направил вопросы министру внутренних дел

 

 

Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет

 

 

Президент Германии назвал "террористическом актом насилия" события в Ханау

 

 

Пилот Jetman взлетел над Дубаем на реактивном ранце на высоту почти 2 км

 

 

Мой соперник-турок больше слышал армянский гимн, чем гимн своей страны: Артур Алексанян




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