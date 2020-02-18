ЦИК Армении зарегистрировал сторону агитации “нет”: Рубен Меликян - полномочный представитель

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сторону агитации “нет” референдуму по конституционным изменениям 5 апреля 2020 года. Соучредитель ОО “Правовой путь” Рубен Меликян является полномочным представителем стороны. Как сообщает Арменпресс, ЦИК в порядке гражданской инициативы получил заявление агитационной стороны “нет” с подписями 61 гражданина.

Рубену Меликяну предоставлен экземпляр решения и соответствующее свидетельство. У него есть полноценная возможность в качестве представителя стороны участвовать в заседаниях ЦИК и осуществлять установленные законом функции.