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ЦИК Армении зарегистрировал сторону агитации “нет”: Рубен Меликян - полномочный представитель

ЦИК Армении зарегистрировал сторону агитации “нет”: Рубен Меликян - полномочный представитель

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сторону агитации “нет” референдуму по конституционным изменениям 5 апреля 2020 года. Соучредитель ОО “Правовой путь” Рубен Меликян является полномочным представителем стороны. Как сообщает Арменпресс, ЦИК в порядке гражданской инициативы получил заявление агитационной стороны “нет” с подписями 61 гражданина.

Рубену Меликяну предоставлен экземпляр решения и соответствующее свидетельство. У него есть полноценная возможность в качестве представителя стороны участвовать в заседаниях ЦИК и осуществлять установленные законом функции.




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БелТА


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