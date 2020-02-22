Известны имена армянских депутатов, избранных в парламент Ирана

По предварительным результатам иранских парламентских выборов, стало известно, кто из армянских кандидатов попал в парламент.

Как сообщил Арменпресс РаффиПирумян - руководитель избирательного штаба кандидата в депутаты Ара Шахвердяна, по итогам выборов, Ара Шахвердян набрал наибольшее количество голосов.

«В северной части Ирана на одно место баллотировались 4 армянских кандидата - Ара Шахвердян, Альберт Погосян, АрисШахбазян, Севан Сохра. Ара Шахвердян получил около 66 процентов голосов. Это означает, что на этом избирательном участке не будет второго тура, поскольку есть кандидат, получивший более 50% голосов. Таким образом, Ара Шахвердян обеспечил себе место во вновь образованном парламенте», - сказал РаффиПирумян.

Второй тур состоится в округах, где ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов.

Он сообщил также, что в южной части Ирана с высоким показателем победу одержал Роберт Бегларян. Роберт Бегларян и ЭминОвсеп боролись за одно место в этом районе.

Число избирателей с правом голоса на парламентских выборах 21 февраля в Иране составило 58 миллионов, из которых 30 миллионов - мужчины и 28 миллионов - женщины. Число избирателей, впервые участвующих в выборах – 3 миллиона человек. Российские СМИ сообщают, что выборы в Меджлис 11-го созыва были в целом спокойными, а правоохранительные органы не сообщали о серьезных инцидентах. Говорят, что избирательные участки должны были закрыться в 18:00 по местному времени, но в некоторых местах властям пришлось продлить время из-за скопления людей и очередей.

В Меджлисе Ирана 290 мест, пять из которых занимают представители религиозных меньшинств.