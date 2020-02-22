Коронавирус: в Иране зарегистрирован еще один случай смерти, 28 зараженных

Пятый случай смерти коронавируса зарегистрирован в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство IRNA.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, в медицинские учреждения обратились 800 граждан. В данное время они в центре внимания специалистов. Число людей, зараженных коронавирусом, составляет 28 человек.

Министерство здравоохранения Армении ранее сообщало, что оно отслеживает случаи и вспышки коронавируса во всем мире, в том числе в соседнем Иране. «Нам также известны особенности пассажиропотока из Ирана в нашу страну, в том числе и предстоящий в ближайшее время Новруз. В дополнение к противоэпидемическим мерам усилен контроль за пассажирами, пересекающими пограничный пункт Мегри, а также за пассажирами, прибывающими на самолете из Ирана в Армению. Во всех подозрительных случаях наблюдение также ведется по всей Армении», - сказал Арсен Торосян. Количество сотрудников, проводящих контрольные мероприятия на пограничном медицинском пункте Мегри, увеличилось. В последние дни еще двое рабочих были направлены для усиления команды и проведения опроса лиц, въезжающих в страну через этот пограничный пункт.