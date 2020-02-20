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Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха

Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха

20 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем возрождения Арцаха!

20 февраля 1988 года в Степанакерте состоялась внеочередная сессия областного совета НКАО, которая придала правовую силу многолетним устремлениям нашего народа и объявила о начале реализации его заветных чаяний и целей.

Заседание состоялось, несмотря на грубое давление диктаторского Азербайджана, прошло в строгом соответствии с принципами и нормами демократии, буквой и духом закона. И было принято решение, за которое наш народ боролся на протяжении десятилетий.

Это была борьба, направленная на восстановление исторической справедливости, защиту прав и свобод человека, общечеловеческих и национальных ценностей. Это была борьба, на которую поднялось все армянство - в Карабахе, в Армении и в диаспоре

Этот день стал символом подвига, решимости и свободолюбия нашего народа, нашего общенационального единства.

Еще раз поздравляю весь наш народ с этим памятным праздником и желаю мира и больших успехов на пути армянского государственного строительства”.




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БелТА


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