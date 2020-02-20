20 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем возрождения Арцаха!

20 февраля 1988 года в Степанакерте состоялась внеочередная сессия областного совета НКАО, которая придала правовую силу многолетним устремлениям нашего народа и объявила о начале реализации его заветных чаяний и целей.

Заседание состоялось, несмотря на грубое давление диктаторского Азербайджана, прошло в строгом соответствии с принципами и нормами демократии, буквой и духом закона. И было принято решение, за которое наш народ боролся на протяжении десятилетий.

Это была борьба, направленная на восстановление исторической справедливости, защиту прав и свобод человека, общечеловеческих и национальных ценностей. Это была борьба, на которую поднялось все армянство - в Карабахе, в Армении и в диаспоре

Этот день стал символом подвига, решимости и свободолюбия нашего народа, нашего общенационального единства.

Еще раз поздравляю весь наш народ с этим памятным праздником и желаю мира и больших успехов на пути армянского государственного строительства”.