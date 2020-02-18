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Приняты кадровые решения: Пашинян об обсуждениях в связи с инцидентами в армии

Приняты кадровые решения: Пашинян об обсуждениях в связи с инцидентами в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к состоявшемуся в правительстве обсуждению о событиях в армии. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Был принят ряд важных, в том числе и кадровых решений. На этом фоне считаю необходимым подчеркнуть, что в 2019 году мы имели исторический минимум смертей в армии. И наша задача -сохранить эту динамику. Однако, для этого, считаю важным исключение нервной атмосферы вокруг армии. Нет разделения армия – общество. Мы одно тело, одна семья, один организм. И мы победим. Слава прославленной армянской армии”, - написал Никол Пашинян.




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БелТА


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