Обрабатывающая промышленность стала основным лидером экономического роста: интервью с министром

Показатель экономического роста в 7,6% удовлетворил ожидания правительства Армении. Об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян в беседе с «Арменпресс», представляя сферы, которые в значительной степени способствовали росту ВВП.

- Господин Хачатрян, экономический рост в 7,6% 2019 г. является самым высоким не только по сравнению с ЕАЭС, но и по сравнению со странами Европейского региона. Благодаря чему удалось зафиксировать подобный показатель?

- Несколько важных замечаний в связи с этим. Во-первых, очень отрадно, что отрасль промышленности, которая постоянно находилась в центре нашего внимания и обсуждений в течение всего года, в большой мере способствовала росту валового внутреннего продукта - на 10,2%. Что очень важно, обрабатывающая промышленность в этом году выросла, зафиксировав самый высокий вес в структуре ВВП с 2008 года - 12,1%. Это очень важное достижение: обрабатывающая промышленность стала основным лидером экономического роста Армении. Одним из приоритетов экономической политики правительства является то, чтобы обрабатывающая промышленность была конкурентоспособной, соответствовала требованиям современного мира и создала бы качественные рабочие места. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Другим показателем является рост экспорта товаров и услуг на 10,3%, что также стало одним из основных двигателей, обеспечивших рост.

- Соответствует ли показатель роста на 7,6% Вашим прогнозам?

- Это удовлетворяет те ожидания, которые были у правительства в отношении к этому году. Еще одно важное объяснение относительно показателя роста ВВП в 7,6%. В этом году правительство приняло очень важное решение, вернуть организациям дебетовые остатки налога на добавленную стоимость, накопленные в предыдущие годы. Если бы эти суммы налога на добавленную стоимость не были возвращены, рост ВВП на 2019 год был бы как минимум на 0,4 - 0,5 процентных пункта выше. Вместо 7,6% было бы 8 или 8,1%, то есть, созвучно тем прогнозам, которые были озвучены нами недавно.

- Есть и другие сферы, где рост очевиден?

- Отмечу показатель туризма - услуги общественного питания и ночлега, которые за год выросли более чем на 27%. Мы уже констатировали, что в 2019 году туризм вырос на 14,7%. Еще одно примечательное изменение в отношении особенностей экономического роста является показателем финансового сектора и страховых услуг - растет роль экономического посредничества, и мы считаем, что это та основа, которая должна укрепиться и способствовать стабильности дальнейшего роста.

- Когда мы сможем констатировать, что рост носит также и качественный характер?

- Мы должны назвать качественным то развитие, которое стабильно в перспективе, а с точки зрения перспективы экономики мы ожидаем стабильного развития в том случае, когда все организации частного сектора, независимо от сферы деятельности, будут в конкурентном мире, который измеряется их производительностью. Каждый на своем месте должен знать, что может сделать больше, распоряжаться имеющимися под рукой ресурсами более эффективно, быть более продуктивным, за единицу времени обеспечить больший результат и таким образом повысить как свое благосостояние, так и экономические результаты своей деятельности.

- Какие прогнозы мы можем сделать на 2020 год?

- У нас есть четкая задача премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы каждый из нас в нашей сфере делал все возможное, чтобы 2020 год был не менее эффективным, чем 2019 год. Ориентировочный, по меньшей мере 8% экономический рост - это тот показатель, который мы должны иметь в общей сумме, если более детально, то отдельные сферы экономики должны быть более причастными к этому экономическому росту. Хочу особо отметить, что в сфере сельского хозяйства, где в 2019 году у нас был спад на 4%, в этом году мы ожидаем роста, благодаря всем программам, которые осуществляются при активном содействии правительства фермерским хозяйствам.

- Благодарю за беседу.