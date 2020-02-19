Королева Дании приняла Арарата Мирзояна

Находящийся с официальным визитом в Королевстве Дания председатель НС РА Арарат Мирзоян в сопровождении спикера парламента Дании Генрика дама Кристенсена 18 февраля посетил Королевский дворец Амальенборг и имел личную беседу с Ее Величеством королевой Дании Маргрете II. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поблагодарив за прием, Арарат Мирзоян подчеркнул важность исторических дружественных связей между двумя народами и выразил надежду, что они углубятся.

Королева Дании Маргрете II и Арарат Мирзоян упомянули и важную роль двух датских миссионеров - Марии Якобсен и Карен Еппе в деле спасения армянских сирот, что создало глубокую духовную связь между двумя народами.

Маргрете II, подчеркнув важность приезда делегации высокого уровня из Армении, выразила надежду, что визит станет серьезной основой для дальнейшего углубления связей между двумя народами, активизации культурных обменов и контактов. Она пожелала успехов председателю НС Арарату Мирзояну и Национальному собранию РА в осуществлении их функций на благо Республики Армения.