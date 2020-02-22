МИД РА призывает граждан воздержаться от поездок в Иран без острой необходимости
21:44, 22 Февраль, 2020
Армения внимательно отслеживает случаи и вспышки коронавируса нового типа во всем мире.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими иранскими и грузинскими коллегами для обмена информацией, а также предпринимаем шаги и изучаем возможные сценарии в нашем регионе.
О предпринимаемых шагах мы будем информировать дополнительно.
Мы призываем граждан Армении воздержаться от посещения Ирана без острой необходимости, а нашим гражданам, находящимся в настоящее время в Иране, связаться с посольством Республики Армения в Иране.
Телефоны: +98 (21) 66704833 // +98 (21) 66760509,
мобильный телефон +989121051639:
Также электронная почта: [email protected]", - говорится в заявлении.
По данным Министерства здравоохранения Ирана, число инфицированных в стране по состоянию на 22 февраля составляет 28 человек, пять случаев со смертельным исходом.