МИД РА призывает граждан воздержаться от поездок в Иран без острой необходимости





Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими иранскими и грузинскими коллегами для обмена информацией, а также предпринимаем шаги и изучаем возможные сценарии в нашем регионе.

О предпринимаемых шагах мы будем информировать дополнительно.

Мы призываем граждан Армении воздержаться от посещения Ирана без острой необходимости, а нашим гражданам, находящимся в настоящее время в Иране, связаться с посольством Республики Армения в Иране.

Телефоны: +98 (21) 66704833 // +98 (21) 66760509,

мобильный телефон +989121051639:

Также электронная почта:

По данным Министерства здравоохранения Ирана, число инфицированных в стране по состоянию на 22 февраля составляет 28 человек, пять случаев со смертельным исходом. Армения внимательно отслеживает случаи и вспышки коронавируса нового типа во всем мире.Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.«Мы тесно сотрудничаем с нашими иранскими и грузинскими коллегами для обмена информацией, а также предпринимаем шаги и изучаем возможные сценарии в нашем регионе.О предпринимаемых шагах мы будем информировать дополнительно.Мы призываем граждан Армении воздержаться от посещения Ирана без острой необходимости, а нашим гражданам, находящимся в настоящее время в Иране, связаться с посольством Республики Армения в Иране.Телефоны: +98 (21) 66704833 // +98 (21) 66760509,мобильный телефон +989121051639:Также электронная почта: [email protected] ", - говорится в заявлении.По данным Министерства здравоохранения Ирана, число инфицированных в стране по состоянию на 22 февраля составляет 28 человек, пять случаев со смертельным исходом.