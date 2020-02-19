Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Артур Багдасарян освобожден от должности начальника военной полиции МО Армении

Артур Багдасарян освобожден от должности начальника военной полиции МО Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Артура Багдасаряна с должности начальника военной полиции Министерства обороны Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 3 статьи 40 Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, Артура Багдасаряна освободить от должности начальника военной полиции Министерства обороны Армении ”, - говорится в указе президента Армении.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации